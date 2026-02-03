Форма поиска по сайту

03 февраля, 15:14

Общество

Умерла советская телеведущая Светлана Жильцова

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Ушла из жизни советская телеведущая и диктор, заслуженная артистка РСФСР Светлана Жильцова. Ей было 89 лет, сообщает Первый канал.

Сын телеведущей Иван уточнил, что причиной ее смерти стала продолжительная болезнь.

"Утром (во вторник, 3 февраля. – Прим. ред.) она умерла. Причина – болезнь долговременная", – приводит его слова РИА Новости.

Жильцова родилась в 1936 году в Москве. В школе она занималась в студии художественного слова, а после поступила в Институт иностранных языков.

Карьеру на телевидении Жильцова начала как участница проекта СССР и Канады – фильма о звездах советской эстрады. После этого она продолжила работать на телевидении. В первые годы работе Жильцову обучала диктор Всесоюзного радио Ольга Высоцкая.

Телеведущая вела программу КВН в паре с Альбертом Аксельродом, а также после – с Александром Масляковым до временного закрытия программы. Помимо КВН, Жильцова вела множество других передач, в частности, "Веселые нотки", "Спокойной ночи, малыши", тележурнал "Пионер".

Также она была ведущей программы "Песня года" в 1976–1979 годах, вела музыкальные концерты и принимала участие в передачах "Утренняя почта", "Огонек", "По вашим письмам".

В 1993 году Жильцова ушла из эфира. Преподавала в Высшей национальной Школе телевидения.

Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова

утратыобщество

