Умер режиссер Карим Юлдашев

Фото: телеграм-канал Namangan viloyati hokimligi

Заслуженный деятель искусств Узбекистана, режиссер Карим Юлдашев умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщила администрация города Намангана.

"Он внес значительный вклад в развитие узбекского национального искусства и был удостоен почетного звания "Деятель искусств Республики Узбекистан", – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

Юлдашев родился в 1940 году. В 1960-м он начал работать в качестве актера и режиссера в Наманганском областном музыкально-драматическом театре.

В 1968–1969 годах он трудился режиссером в Московском театре имени Ленинского комсомола. Затем он вернулся в Узбекистан, где снова возглавил музыкально-драматический театр в Намангане.

Позднее он стал вести педагогическую деятельность в Наманганском колледже культуры, преподавая студентам актерское мастерство и эстрадное искусство.