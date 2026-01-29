Движение открыто в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение открыто на центральных улицах Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничения вводились днем 29 января. В частности, автомобилисты не могли проехать по Боровицкой площади в сторону центра.

Помимо этого, было ограничено движение на съездах с Садового кольца на Ленинский проспект, а также с Третьего транспортного кольца (ТТК) на Ленинский проспект в сторону области.

Водителей предупреждали о возможных локальных ограничениях 29 января. Кроме того, их оповестили, что вечером загруженность на дорогах в Москве может достигнуть 9 баллов.

В связи с этим автомобилистов попросили пересесть на метро, МЦК и МЦД. В случае если от поездок на личном автомобилем нельзя отказаться, водителям рекомендовали выезжать в город после 20:30.

