Сергей Собянин поблагодарил московскую полицию за обеспечение правопорядка

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поблагодарил сотрудников ГУ МВД России по Москве за работу в 2025 году, передает портал мэра и правительства столицы.

Глава города и первый замминистра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 2025 год в рамках заседания коллегии.

В ходе своего выступления Собянин подчеркнул, что прошедший год стал одним из самых напряженных за последнее время. В условиях проведения СВО обеспечение безопасности, правопорядка и экономической стабильности в столице остается одним из ключевых факторов для победы России, указал мэр. По его словам, надежный тыл напрямую влияет на достижение общенациональных целей.

В частности, в 2025-м в столице прошло большое количество масштабных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, город принимал делегации из десятков стран, включая около 30 глав государств. Также Москву посетили более 26 миллионов туристов, что стало рекордным показателем.

"Это были крупнейшие мероприятия за последние годы, и был обеспечен полный порядок. С одной стороны, это показатель того, что город действительно гостеприимен, безопасен, ну и, конечно, это дополнительная нагрузка на всю правоохранительную систему", – обратил внимание мэр.

Горовой добавил, что работа московской полиции положительно отразилась на уровне безопасности в столице. По его словам, Москва все чаще воспринимается как безопасный и комфортный город, что подтверждают отзывы туристов.

Вместе с тем генерал-полковник отметил, что многие цифровые решения и технологические нововведения, которые сначала внедряются в столице, впоследствии вводятся и в других регионах страны.

Собянин также указал, что Москве из года в год фиксируется снижение общего уровня преступности, несмотря на возможные сложности, в том числе связанные с участием сотрудников правоохранительных органов в СВО и антитеррористических операциях.

При этом почти половина всех правонарушений в столице связана с использованием информационных технологий, однако в 2025 году их количество сократилось на 14%. Особенно заметным стало снижение преступлений в отношении пенсионеров. Их количество уменьшилось на 30%, что, по словам мэра, стало результатом совместной работы государства, банковского сектора и правоохранительных органов.

Отдельное внимание было уделено вопросам миграционной политики. Собянин отметил, что в Москве внедряется комплекс цифровых решений, направленных на наведение порядка в этой сфере. Все столичные аэропорты оснащены биометрическими системами, уже собрано 4,7 миллиона биометрических профилей мигрантов.

Вместе с тем совместно с ФСБ и МВД была создана пограничная информационная система, позволяющая отслеживать цели въезда и перемещения иностранных граждан. По словам мэра, благодаря этому тысячи нежелательных лиц были не допущены в Россию или задержаны. В дальнейшем система будет распространена еще на 11 регионов, а к 2027–2028 году – на все пограничные пункты России.

Кроме того, в миграционном центре Сахарово формируется база генетических профилей мигрантов, 2 миллиона из которых уже переданы в МВД. Это позволило существенно повысить раскрываемость преступлений. Также мигрантам выдано около 1,7 миллиона электронных карт, содержащих сведения о статусе, месте проживания, работе и административных правонарушениях.

Кроме того, в конце 2025 года в столице начала работать система "Амина", которую установили уже около 700 тысяч человек. Она позволяет анализировать миграционные потоки и геопозицию иностранных граждан. По словам Собянина, развитие таких цифровых инструментов обладает значительным потенциалом для дальнейшего повышения уровня безопасности в Москве.

Ранее сообщалось, что киберпреступления стали сокращаться по всей России. По итогам 11 месяцев 2025 года в целом на IT-преступность приходилось 38,2% регистрируемых преступлений. Их массив уменьшился на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го – до 627 тысяч.