Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 13:28

Транспорт

В Москве продолжат работы по повышению безопасности дорожного движения

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В 2026 году в Москве продолжатся работы по повышению безопасности дорожного движения. Задачи утвердил Сергей Собянин, передал портал мэра и правительства столицы.

Среди планов – ремонт асфальта на дорогах, внутриквартальных и дворовых подъездах. Общая площадь обновленного покрытия должна составить 25 миллионов квадратных метров. Кроме того, отремонтируют и 61 километр металлических барьерных ограждений. Отмечается, что всего в прошлом году специалисты комплекса городского хозяйства обновили в столице 27 миллионов квадратных метров дорожного покрытия.

Программа по ремонту и замене металлических барьерных ограждений проводится с 2015 года. Старые конструкции заменяют на новые, более прочные. Они поглощают энергию удара и предотвращают выезд автомобилей на встречные полосы.

Благодаря принятым мерам практически в три раза уменьшилось число аварий с выездом на встречную полосу. В 2015-м таких ДТП было 315, а в 2025-м – 113. Всего в прошлом году установили и починили 186 километров барьерных ограждений.

Ранее в столице завершили капитальный ремонт Краснопресненского путепровода, проходящего над путями Смоленского направления МЖД и соединяющего Беговую улицу и Хорошевское шоссе с улицей 1905 года. Для обеспечения безопасности специалисты применяли специальные вспомогательные конструкции, позволяющие поддерживать сооружение на протяжении всего периода работ.

Читайте также


транспортгород

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика