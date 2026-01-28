В Москве продолжат работы по повышению безопасности дорожного движения

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В 2026 году в Москве продолжатся работы по повышению безопасности дорожного движения. Задачи утвердил Сергей Собянин, передал портал мэра и правительства столицы.

Среди планов – ремонт асфальта на дорогах, внутриквартальных и дворовых подъездах. Общая площадь обновленного покрытия должна составить 25 миллионов квадратных метров. Кроме того, отремонтируют и 61 километр металлических барьерных ограждений. Отмечается, что всего в прошлом году специалисты комплекса городского хозяйства обновили в столице 27 миллионов квадратных метров дорожного покрытия.

Программа по ремонту и замене металлических барьерных ограждений проводится с 2015 года. Старые конструкции заменяют на новые, более прочные. Они поглощают энергию удара и предотвращают выезд автомобилей на встречные полосы.

Благодаря принятым мерам практически в три раза уменьшилось число аварий с выездом на встречную полосу. В 2015-м таких ДТП было 315, а в 2025-м – 113. Всего в прошлом году установили и починили 186 километров барьерных ограждений.

Ранее в столице завершили капитальный ремонт Краснопресненского путепровода, проходящего над путями Смоленского направления МЖД и соединяющего Беговую улицу и Хорошевское шоссе с улицей 1905 года. Для обеспечения безопасности специалисты применяли специальные вспомогательные конструкции, позволяющие поддерживать сооружение на протяжении всего периода работ.

