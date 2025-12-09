Форма поиска по сайту

09 декабря, 10:12

Город

Капитальный ремонт Краснопресненского путепровода завершили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице завершили капитальный ремонт Краснопресненского путепровода, проходящего над путями Смоленского направления МЖД и соединяющего Беговую улицу и Хорошевское шоссе с улицей 1905 года, рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что сооружение нуждалось в масштабном восстановлении из-за коррозии арматуры, нарушений гидроизоляции и частичного разрушения деформационных швов.

"Весь комплекс запланированных работ выполнен в полном объеме, по путепроводу запущено движение автотранспорта", – сообщил заммэра.

Для обеспечения безопасности во время ремонта специалисты применяли специальные вспомогательные конструкции, позволяющие поддерживать путепровод на протяжении всего периода работ.

Сотрудники комплекса городского хозяйства заменили железобетонные балки и элементы деформационных швов, переустроили стойки опор и опорные части, отремонтировали устои и увеличили подмостовой габарит почти на полметра.

Также обновили асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров, установили энергоэффективное освещение, восстановили лестничные сходы, смонтировали барьерные и перильные ограждения и выполнили гранитную облицовку.

Ранее стало известно, что строительство путепровода над путями МЦД-2 продвинулось на 70%. Сооружение будет иметь длину около 150 метров и ширину 24 метра. На нем разместят четыре полосы движения – по две в каждом направлении.

