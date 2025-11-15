Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Проект соединения улиц Валаамская и Академика Королева в Москве выполнен на 40%. Об этом сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Реализация проекта обеспечит прямую транспортную связь от улицы Академика Королева до Московского скоростного диаметра и Северо-Западной хорды, а также исключит необходимость объезда через прилегающую улично-дорожную сеть", – цитирует его пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Заммэра добавил, что общая протяженность дорог составит 7 километров. Строительство будет завершено в следующем году.

Руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков рассказал, что у основного участка дороги протяженностью 3 километра от Валаамской улицы до улицы Академика Королева будет 2–3 полосы с каждой стороны. Также появится однополосный съезд с Дмитровского шоссе на основной участок в сторону Московского скоростного диаметра. Кроме того, с основного участка сделают съезд на улицу Милашенкова с развязкой, у которой будет по одной полосе с каждой стороны.

Отмечается, что работы проводятся в достаточно стесненных условиях, так как данный участок пересекается с несколькими проектами, среди которых транспортный узел "Петровско-Разумовская", реконструкция Дмитровского путепровода, а также высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Санкт-Петербург.

После того, как проект будет реализован, улучшится транспортное обслуживание сразу 3 районов столицы, в которых проживает более 190 тысяч человек. Это районы Бутырский и Марфино Северо-Восточного административного округа, а также Тимирязевский район Северного административного округа.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что более 3 километров дорог построят в столичных районах Коньково и Обручевский. На всех улицах будет от 2 до 4 полос движения в каждую сторону. Также там появятся новые остановки общественного транспорта и пешеходные переходы.

