Почти 50 дорожных сооружений возведут в Москве к 2029 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве планируется строительство почти 50 искусственных дорожных сооружений к 2029 году. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Появление новых мостов, тоннелей и путепроводов позволяет формировать новые точки притяжения – деловые, производственные, культурные – в разных частях города, делая его более полицентричным", – сказал вице-мэр.

Заммэра отметил, что строительство таких сооружений является одним из приоритетных направлений в развитии транспортного каркаса Москвы. За прошлый год в столице возвели 25 тоннелей, мостов, путепроводов и эстакад, которые помогли увеличить транспортную доступность районов, ограниченных железнодорожными путями или водными преградами.

Благодаря искусственным дорожным сооружениям снижается нагрузка на дороги и уменьшается интенсивность автомобильного движения.

"Мы уделяем большое внимание улучшению связности округов и районов города, для чего возводим мосты и путепроводы", – добавил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Он рассказал, что до 2028 года в Москве появится путепровод на пересечении Октябрьского и Савеловского направлений железной дороги на участке от Большой Академической улицы до улицы Академика Королева. Также будут построены дорожные сооружения, которые соединят улицы Менжинского и Дудинку, а также улицу Малыгина и Малыгинский проезд.

Ранее Ефимов сообщил, что в столице реконструируют и возведут почти 56 километров дорог в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Также некоторые проекты подразумевают и возведение искусственных сооружений. В бывшей промзоне Братцево сделают 6 наземных пешеходных переходов, а в Некрасовке возведут мост через реку Пехорку длиной 50 метров.

