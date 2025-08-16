Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новый путепровод соединит Бачуринскую и Бартеневскую улицы в Коммунарке, рассказал Сергей Собянин в своем канале в MAX.



"Будет проще добираться в Южное Бутово, разгрузятся Калужское шоссе и дороги Новомосковского административного округа столицы. Запланированы четыре полосы для автомобильного движения – по две в каждую сторону", – отметил мэр.



Глава города подчеркнул, что особое внимание специалисты будут уделять освещению путепровода. По их предложению, подсветка будет интегрирована в специально созданные ниши на опорах моста. Кроме того, проект дополнят мачты освещения, находящиеся вдоль проезжей части.



Собянин добавил, что свет на дорогах будет мягким и рассеянным. По его словам, он сможет подчеркнуть архитектурные формы в темное время дня без слепящего эффекта для водителей и пешеходов.



"Путепровод станет не только функциональным и безопасным транспортным объектом, но и современным, эстетически привлекательным сооружением. Он органично впишется в городской пейзаж", – заключил градоначальник.

Ранее Собянин запустил движение по транспортной развязке у станции метро "Корниловская" и улично-дорожной сети в поселке Мосрентген (ТиНАО) с выездом на Калужское шоссе.

Отмечалось, что объекты позволят транспорту совершать прямой проезд с Калужского шоссе к станциям "Корниловская" и "Тютчевская" Троицкой линии метро, а также улучшат обслуживание прилегающей территории.

