Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

16 августа, 12:40

Мэр Москвы

Собянин: новый путепровод соединит Бачуринскую и Бартеневскую улицы в Коммунарке

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новый путепровод соединит Бачуринскую и Бартеневскую улицы в Коммунарке, рассказал Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"Будет проще добираться в Южное Бутово, разгрузятся Калужское шоссе и дороги Новомосковского административного округа столицы. Запланированы четыре полосы для автомобильного движения – по две в каждую сторону", – отметил мэр.

Глава города подчеркнул, что особое внимание специалисты будут уделять освещению путепровода. По их предложению, подсветка будет интегрирована в специально созданные ниши на опорах моста. Кроме того, проект дополнят мачты освещения, находящиеся вдоль проезжей части.

Собянин добавил, что свет на дорогах будет мягким и рассеянным. По его словам, он сможет подчеркнуть архитектурные формы в темное время дня без слепящего эффекта для водителей и пешеходов.

"Путепровод станет не только функциональным и безопасным транспортным объектом, но и современным, эстетически привлекательным сооружением. Он органично впишется в городской пейзаж", – заключил градоначальник.

Ранее Собянин запустил движение по транспортной развязке у станции метро "Корниловская" и улично-дорожной сети в поселке Мосрентген (ТиНАО) с выездом на Калужское шоссе.

Отмечалось, что объекты позволят транспорту совершать прямой проезд с Калужского шоссе к станциям "Корниловская" и "Тютчевская" Троицкой линии метро, а также улучшат обслуживание прилегающей территории.

Мэр Москвы сообщил об открытии дороги от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны

мэр Москвытранспортгород

