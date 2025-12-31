В столице назвали крупнейшие культурные события года

Фото: пресс-служба депкульта

В Москве ежегодно проходит более 400 культурных мероприятий, привлекающих как жителей, так и гостей столицы. Самыми популярными программами 2025 года стали фестивали "Театральный бульвар" и "Культурный город", Московская международная неделя кино, проект "Книга в городе" и акция "Ночь в музее", сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Все масштабные культурные события проводились на различных площадках города, в том числе на ВДНХ, в "Зарядье", кинопарке "Москино", музеях и библиотеках.

"Москвичи и туристы посещали выступления театральных коллективов из разных стран, концерты, кинопоказы, выставки, презентации книг и встречи с писателями", – отметила Сергунина.

Самым популярным событием 2025 года стал Международный открытый фестиваль "Театральный бульвар", который длился 92 дня – с 1 июня по 31 августа. Мероприятие собрало более 3 тысяч артистов из России и других стран, которые представили около тысячи постановок, включая драму, мюзиклы и кукольные спектакли. Зрителями стали свыше 1,5 миллиона человек.

Еще около 700 тысяч участников, включая экспертов из 20 стран, стали гостями второй Московской международной недели кино. Программа включала показы российских и зарубежных фильмов, деловые встречи, автограф-сессии, благотворительный аукцион кинореквизита, экскурсии и творческие мастер-классы.

В свою очередь, проект "Книга в городе" привлек свыше 600 тысяч человек. В его рамках все лето в 3 локациях в центре мегаполиса проходили встречи с современными авторами, презентации новых изданий и лекции. Причем участниками литературных чтений стали более 120 звезд театра, кино, музыки и спорта.

В числе значимых событий оказалась и акция "Ночь в музее", объединившая 170 площадок. Она привлекла около 550 тысяч посетителей. При этом впервые в истории мероприятия виртуальным гидом выступил искусственный интеллект, который помогал участникам ориентироваться и рассказывал интересные факты об экспонатах.

Также примерно 500 тысяч человек приняли участие в фестивале "Культурный город", который был организован в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" в парке "Зарядье". Его программа состояла из выступлений более 7 тысяч артистов из России и 26 стран, включая Китай, Сербию, Турцию, Бразилию и Египет. Зрители могли насладиться концертами симфонических оркестров, вокальных ансамблей, мультимедийными шоу и мастер-классами.

Вместе с тем в отреставрированном павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ привлекли внимание сразу два проекта. С ноября 2024 года по июль 2025-го там проходила выставка Третьяковской галереи, посвященная отечественному искусству XX–XXI веков. Ее посетили почти 120 тысяч человек.

Кроме того, ко Дню города в павильоне открылась экспозиция "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея", вызвавшая интерес свыше 200 тысяч человек.

Отдельные мероприятия были рассчитаны на юное поколение. В частности, в парке "Музеон" 31 мая и 1 июня прошел детский фестиваль искусств "Небо", собравший около 195 тысяч участников. В мероприятии приняли участие театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Воронежа, Красноярска, Тобольска и Калининграда.

Также в список крупных культурных событий года вошли акция "Библионочь", Международный фестиваль трюкового искусства и Московский фестиваль анимации и детского кино.

Ранее сообщалось, что свыше 360 культурных площадок Москвы подготовили новогоднюю программу. В нее вошли интерактивные спектакли, концерты, квесты и многое другое. Например, в саду "Эрмитаж" стартовал проект "Музыкальный театр в парке", а в парке искусств "Музеон" открылся фестиваль "Вкусные морозы 2.0".