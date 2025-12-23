Форма поиска по сайту

23 декабря, 14:42

Город

Сергунина: более 360 культурных площадок Москвы подготовили новогоднюю программу

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Больше 360 культурных площадок Москвы подготовили новогоднюю программу, рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что в насыщенную программу для жителей и туристов города вошли, например, интерактивные спектакли, концерты, квесты и многое другое.

В саду "Эрмитаж" стартовал проект "Музыкальный театр в парке" – формат объединяет театральное представление, художественную инсталляцию и интерактивный квест.

На площадке также размещен арт-объект "Времена года", который станет декорацией в постановке "Волшебные подснежники", созданной по мотивам сказки "12 месяцев". Спектакли пройдут 27 и 28 декабря в 16:00 и 19:00. В эти же дни с 14:00 до 19:00 все желающие могут присоединиться к интерактивному квесту, чтобы найти те самые цветы.

Кроме того, 27 декабря в парке искусств "Музеон" откроется фестиваль "Вкусные морозы 2.0". Гости смогут попробовать разные блюда и напитки, такие как авторские чебуреки с вишней и тыквенный чай. Помимо этого, можно принять участие в кулинарных уроках и послушать музыкальные номера.

Московская усадьба Деда Мороза в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" и ее филиалы в Измайловском парке, парке Олимпийской Деревни и ландшафтном парке "Митино" будут работать все выходные. Во внутреннем дворе каждой локации будут организованы творческие занятия, игры и квесты.

С 3 по 8 января новогодние представления пройдут в Московском зоопарке – посетителям расскажут о символах разных годов и предложат прогуляться по территории. Помимо этого, 2, 4, 6, 8 и 10 января можно присоединиться к экскурсии "Вместе встретить Новый год приглашает бегемот". Группы увидят медоедов, жирафов, бегемотов и других обитателей.

На ВДНХ в павильоне № 29 "Цветоводство и озеленение" пройдут уроки по садоводству, химические опыты и занятия с микроскопами. 3 января специалисты помогут участникам мастер-класса посадить свое первое растение, на 4 января запланировано знакомство с постоянной выставкой и изучение насекомых, а 8 января – встреча "Химические хамелеоны".

Множество встреч состоятся в музеях. "Разговоры под елкой", во время которых вспомнят о традициях разных стран, пройдут в музее-мастерской Зураба Церетели, а спектакль "Первая новогодняя сказка" можно посмотреть в Государственном музее обороны Москвы. В концертом зале "Зарядье", в свою очередь, состоится мультимедийный концерт по мотивам сказок, вечер джазовой музыки и чтение прозы под аккомпанемент оркестра.

В первые дни каникул в нескольких читальнях покажут постановку "Новогодние приключения снеговика". В Центральной библиотеке № 197 имени А. А. Ахматовой юных зрителей ждут 3 января, в Центральной молодежной библиотеке № 122 имени А. Грина – 4 января, а в библиотеке № 100 – 6 января.

Помимо этого, в библиотеке-читальне имени А. С. Пушкина 4 января представят кукольный спектакль "Как снеговик солнышко искал", встреча завершится сладкими подарками от Деда Мороза.

В библиотеках также можно будет заняться рукоделием – мастерить из эпоксидной смолы приглашают 6 января в библиотеку № 91 имени Э. Л. Войнич. В библиотеке № 100 все желающие смогут сделать деревянную лошадку.

Занятия по изготовлению игрушек, гирлянд и прочих новогодних украшений ждут гостей в парках 50-летия Октября, "Ходынское поле", Таганском, Измайловском, а также в музее-заповеднике "Царицыно". В "Сокольниках" 10 и 11 января пройдет фестиваль "Фолково", который будет посвящен народной культуре.

На некоторые мероприятия необходимо приобрести билеты или пройти предварительную регистрацию.

Ранее стало известно, что в Колонном зале Дома Союзов с 24 декабря 2025 года по 10 января 2026-го пройдет юбилейная новогодняя елка, посвященная 90-летию первой Всесоюзной елки, состоявшейся здесь в 1936 году.

Гостей праздника встретит 11-метровая ель, украшенная 5 тысячами игрушек и разноцветных огней. Сияние гирлянд подчеркнет величие пространства, где каждая колонна – свидетель событий, ставших частью культурной памяти страны.

Главную новогоднюю елку страны установили на Соборной площади

