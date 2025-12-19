Форма поиска по сайту

19 декабря, 14:18

Общество

Елка мэра Москвы пройдет в Гостином Дворе с 28 декабря по 11 января

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Девятый сезон елки мэра Москвы пройдет в Гостином Дворе с 28 декабря 2025 по 11 января 2026 года, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

В ведомстве пояснили, что елка проводится для детей, отличившихся в учебе и спорте, ставших лауреатами различных олимпиад, конкурсов и премий правительства Москвы, а также для ребят с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных и малообеспеченных семей и оставшихся без попечения родителей.

"На представлениях побывают дети из семей участников специальной военной операции и из новых регионов России", – добавили в пресс-службе.

Посетителей елок ждут музыкальное театрализованное представление, тематическая площадка с интерактивными игровыми комнатами, фотозонами, дискотекой, детской площадкой, аквагримом, а также 11-метровая украшенная ель.

В 2024 году новогоднее мероприятие посетили свыше 70 тысяч гостей. Всего с 2016-го на представлениях побывали более 500 тысяч человек, уточнили в департаменте.

Вместе с тем с 20 декабря по 9 января Музей Победы проведет детскую интерактивную программу "Елка Победы". Она рассчитана на детей в возрасте 6–13 лет. Для них подготовили приключения в исторических декорациях, лазертаг, игры и встречи с различными костюмированными персонажами.

Московские бренды подготовили подарки к новогодним праздникам

