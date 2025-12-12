Форма поиска по сайту

12 декабря, 16:19

Город

На Красной площади открылся павильон "Фабрика подарков"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

На Красной площади открылся благотворительный павильон "Фабрика подарков", созданный в рамках совместной инициативы проектов "Москва помогает", #Мывместе и "Зима в Москве", сообщил портал мэра и правительства столицы.

Пространство дает возможность горожанам и гостям столицы принять участие в благотворительных акциях для участников специальной военной операции, детей из новых регионов и животных из приютов. Передать подарки можно до 28 февраля. Также в павильоне можно выбрать шар с "Доброй елки", чтобы исполнить новогодние желания детей участников СВО.

"В городе открыто более 30 пунктов сбора подарков. Жители и гости столицы могут выбрать ближайший к дому или работе павильон и поддержать тех, кто сейчас особенно в этом нуждается", – поделилась председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Павильон на Красной площади открыт по будням с 11:00 до 22:00, а в пятницу – с 10:00. В выходные и праздничные дни – с 10:00 до 23:00. Адреса и режим работы других павильонов можно уточнить на сайте "Москва помогает".

В павильон можно принести:

  • для военнослужащих – сладости, мужские подарочные наборы, средства личной гигиены, термобелье, теплые вещи, включая шапки, шарфы, варежки, носки, перчатки и стельки;
  • для детей из новых регионов – игрушки, книги, товары для творчества, школьные принадлежности, новогодние сладкие наборы;
  • для животных из приютов – сухой и влажный корм, поводки, наполнители, средства для ухода и дезинфекции.

Волонтеры во всех павильонах проверяют целостность упаковки и сроки годности, помогают подписать открытки. Все собранные посылки будут доставлены адресатам.

Кроме того, на "Доброй елке" в павильоне размещены шары с пожеланиями детей участников СВО. Чтобы исполнить одно из них, нужно отсканировать QR-код на шаре, заполнить заявку, после чего с дарителем свяжется оператор, который ответит на вопросы и подтвердит участие.

Акция "Добрая елка" проходит в Москве в четвертый раз. Ее участники – дети от 3 до 17 лет, оказавшиеся в трудной ситуации. Восьмилетняя Варвара, например, мечтает о наборе для рисования или создания украшений, десятилетний Вова просит в подарок конструктор, а маленькая Ева хочет посетить представление в "Москвариуме".

Узнать больше о волонтерстве можно на сайте "Мосволонтер", его странице в соцсети "ВКонтакте" и в телеграм-канале. Присоединиться к добровольческой деятельности можно через платформу "Добро.рф", региональные "Добро.Центры", социальные сети, НКО или учебные заведения.

Проект "Зима в Москве" стал главным событием сезона, направленным на укрепление общественных связей, создание атмосферы единства и оказание поддержки защитникам Отечества. Через разнообразные культурные, образовательные и спортивные мероприятия он объединяет жителей и гостей столицы, уделяя особое внимание помощи участникам и ветеранам СВО, а также их семьям.

Ранее на портале "Узнай Москву" открылся раздел "Новый год". В нем собраны маршруты для прогулок, квиз и аудиогиды по каткам в парках, озвученные с помощью технологий искусственного интеллекта. Один из маршрутов, например, расскажет, почему именно ель стала символом Нового года.

В Москве открылся фестиваль "Путешествие в Рождество"

