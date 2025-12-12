"Московское долголетие" подготовило праздничные экскурсии по улицам Москвы

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Праздничные экскурсии стартовали для участников проекта "Московское долголетие", сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, пешие экскурсии являются одним из самых популярных направлений у столичных долголетов. Представители старшего поколения с интересом изучают историю столицы, знакомятся с архитектурными решениями и современными городскими пространствами.

В преддверии новогодних каникул подготовили 7 экскурсий, которые проведут горожан по самым красивым местам Москвы – от Кузнецкого моста до Северного речного вокзала. Во время работы над ними гиды изучали архивы, собирали исторические факты и информацию об особенностях столичных улиц, рассказала Ракова.

Все прогулки длятся около 2 часов. Присоединиться к ним можно до 11 января 2026 года, пройдя предварительную регистрацию.

Маршрут "Новогоднее ожерелье центральных площадей" начнется у станции метро "Охотный ряд" и пройдет через площадь Революции, Манежную, Театральную и Лубянскую площади. Экскурсоводы расскажут, как раньше встречали Новый год. Также гости узнают историю появления в русской культуре Деда Мороза и Снегурочки.

Маршрут "С Северного речного вокзала в Новый год" проведет участников через 2 городских парка, а маршрут "Москва новогодняя: из мира детства с новогодними открытками к дворянским балам" пройдет по Тверской улице, Сапожковской и Манежной площадям и Центральному детскому магазину.

Экскурсия "Кузнецкий мост и вечные французы: новогодние легенды московской моды" проведет гостей по Кузнецкому мосту, Ивановской и Лубянской улицам и Чистопрудному бульвару. Маршрут "Сказочный вечер на Никольской и в ГУМ: новогодняя феерия огней" пройдет по Театральной площади, Третьяковскому проезду, Никольской улице, ГУМу и Красной площади.

Прогулка "Праздничная Москва: отблески эпох и откровения вкуса" пролегает по Тверской улице, Козицкому и Столешникову переулкам, улицам Петровка, Рождественка, а также Театральной площади. Маршрут "Волшебный Балчуг – новогодняя сказка на острове в сердце Москвы" начнется около станции метро "Кропоткинская" и пройдет по улице Волхонке, Берсеневской набережной и Болотной площади.

Между тем в Государственном центральном музее кино на ВДНХ состоится праздничная программа, в рамках которой проведут новогодние мастер-классы и квесты. Например, 14 декабря пройдут занятия "Кругосветный Новый год" и "Ожившие новогодние истории", а 21-го числа – мастер-класс "Азбука анимации" и квиз-игра "В мире новогодней анимации".