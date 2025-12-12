Рождественская ярмарка заработала на Воробьевых горах в рамках "Зимы в Москве"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Рождественская ярмарка заработала на главной аллее Московского дворца пионеров на Воробьевых горах в рамках проекта "Зима в Москве". Там выставлена продукция педагогов центров дополнительного образования и студентов городских колледжей, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Площадка будет открыта до 28 февраля. Студенты представили на ярмарке новогодние украшения для дома, сладости, одежду, аксессуары и открытки.

"В отдельном павильоне разместились товары, которые создали педагоги столичных центров дополнительного образования. Там можно приобрести модные аксессуары, елочные игрушки, свечи, статуэтки, картины и многое другое", – говорится в сообщении.

Ранее в центре столицы в рамках "Зимы в Москве" появился праздничный маршрут в форме сердца, который проходит через исторические улицы и 14 украшенных площадок. Горожане смогут прогуляться и увидеть декорации у Большого театра, Российской государственной библиотеки, Московского зоопарка и в Камергерском переулке.