Киркоров вспомнил самое романтичное свидание с Пугачевой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Народный артист РФ Филипп Киркоров вспомнил романтические моменты, связанные с его бывшей супругой, певицей Аллой Пугачевой, пишет Super.ru в телеграм-канале.

По словам певца, однажды во время гастролей он прилетел к Пугачевой в Германию, чтобы быть рядом 14 февраля. Это событие стало самым романтичным в его жизни.

"Весь город был в сердечках. Мы провели этот день вместе", – поделился Киркоров.

Он добавил, что помнит каждый час того дня и больше никогда не испытывал подобного трепета в День святого Валентина.

Ранее сообщалось, что Киркоров взял полугодовую аскезу на роскошь. Исполнитель также отказался от коллекционирования арт-объектов в виде красивых сумок и скульптур. По словам телеведущего Андрея Малахова, так артист хочет переосмыслить происходящие в его жизни события.