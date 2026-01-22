Россиянка перевела "Киркорову" 100 тысяч рублей за свидание

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жительница Балакова Саратовской области перевела якобы певцу Филиппу Киркорову почти 100 тысяч рублей, рассказали в региональном ГУ МВД.

30-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она указала, что в мессенджере ей якобы написал Киркоров – его никнейм совпадал с именем реального исполнителя, что не вызвало подозрений. В итоге они переписывались с ноября 2025 по 2 января 2026 года.

"Артист" восхищался собеседницей и предложил встречу, однако для этого нужно было оплатить расходы на проезд в Балаково. Злоумышленник пообещал устроить ужин в ресторане, но после того, как ему перечислили 98,5 тысячи рублей, перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее в Чувашии по подозрению в мошенничестве задержали двоюродных братьев, которые публиковали на специализированных сайтах анкеты с фотографиями случайных девушек, а во время звонков клиентов имитировали голоса женщин. После этого они, представляясь криминальными авторитетами, вымогали от потерпевших деньги, угрожая разоблачением или убийством их родственников.

