29 декабря, 10:50

Безопасность

МВД предупредило о рисках поиска родственников через сомнительные каналы и чаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мошенники через сомнительные каналы, юридические компании и чаты, существующие только в Telegram, могут связываться с пользователями, которые ищут потерянных родственников, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В качестве примера правоохранители привели историю, которая произошла с женщиной из Белоруссии. В 2020 году 62-летняя жительница Минска начала переписку по электронной почте с неизвестным, который в ходе общения выведал сведения о ее двоюродном брате – женщина не поддерживала контакт с ним более 20 лет.

Через некоторое время ей пришло официальное письмо о том, что ее брат якобы погиб в автокатастрофе, а пенсионерка оказалась единственной наследницей 100 тысяч долларов.

С женщиной связались лжеадвокаты, которые на протяжении пяти лет вели убедительную переписку, объясняя, что для получения наследства нужно поэтапно оплачивать услуги юристов, госпошлины и другие сопутствующие расходы. Пенсионерка переводила деньги, поскольку воспринимала происходящее как затянувшийся, но законный процесс. Однако после очередного требования об оплате она осознала, что ее обманули.

Ранее депутат Госдумы, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин предупредил о том, что мошенники с наступлением сезона праздничных поездок стали создавать фиктивные сайты турагентств и арендодателей.

По его словам, злоумышленники используют повышенный спрос на новогодний отдых, предлагая фейковую аренду загородных домов, коттеджей или горнолыжные туры. Для этого они копируют дизайн реальных компаний, наполняя ресурсы привлекательными фотографиями и заманчивыми условиями по низкой цене.

