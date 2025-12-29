"Дело Долиной" включат в учебную программу юридических вузов России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Студенты юридических факультетов в России начнут изучать дело о квартире певицы Ларисы Долиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские вузы, в том числе Санкт-Петербургский государственный университет и Московский государственный юридический университет имени Кутафина.

В частности, заведующая кафедрой правовой охраны окружающей среды СПбГУ Татьяна Краснова уточнила, что дело будет изучаться при освоении образовательных программ магистратуры.

"Признаться, мы со студентами с интересом следили за развитием событий в этом деле и обсуждали на семинарских занятиях по гражданскому праву возможные пути его разрешения", – сказала Краснова.

В свою очередь, доцент СПбГУ Ольга Жаркова рассказала о планах изменить подход к изучению прогнозирования и анализу рисков на рынке недвижимости.

Вместе с тем в МГЮА отметили, что студенты должны не только обсуждать теоретические вопросы, но и разбирать актуальную судебную практику.

В Президентской академии (РАНХиГС) пояснили, что на примере "дела Долиной" можно научить студентов, как правильно должна быть организована работа юристов при заключении сделок.

Долина стала жертвой мошенников и продала свою квартиру еще в 2024 году. Полученные с продажи деньги и другие финансы она перевела злоумышленникам. Суд назначил четверым обвиняемым наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 7 лет, а также оштрафовал их на суммы от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.

Кроме того, артистка оспорила сделку по продаже недвижимости. Суд оставил право собственности на квартиру за Долиной, однако это вызвало негативную реакцию общественности.

Позже в Верховный суд поступила жалоба. Высшая судебная инстанция пересмотрела дело и признала право собственности квартиры за покупательницей.

Мосгорсуд 25 декабря постановил выселить Долину из квартиры, также суд снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы.