Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 20:45

Шоу-бизнес

Адвокат Долиной опровергла сообщения о выезде певицы из проданной квартиры

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Информация о том, что певица Ларина Долина уже съехала из проданной квартиры, является неверной. Об этом заявила адвокат артистки Мария Пухова.

Ранее СМИ писали, что Долина покинула спорную квартиру в столичных Хамовниках. По данным журналистов, автомобиль певицы подъехал к дому в 17:51, затем в дом вошел мужчина, назвав имя Долиной в домофон. Спустя время певица вышла из подъезда, села в автомобиль и уехала.

"Это какая-то дезинформация, и кто ее распространяет – это очень интересный вопрос", – приводит слова Пуховой RT.

В свою очередь, адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко отметила, что они потребуют, чтобы Долина съехала в течение одного дня.

"Я сегодня требование им отправлю, юридически я действую", – сказала она.

Долина стала жертвой мошенников и продала свою квартиру еще в 2024 году. Полученные с продажи деньги и другие финансы она перевела злоумышленникам. Суд назначил четверым обвиняемым наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 7 лет, а также оштрафовал их на суммы от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.

В рамках гражданского судопроизводства артистка оспорила сделку по продаже недвижимости. Изначально суд оставил право собственности на квартиру за певицей, что вызвало негативную реакцию общественности.

Позже в Верховный суд поступила жалоба. Высшая судебная инстанция пересмотрела дело и признала право собственности квартиры за покупательницей.

Мосгорсуд 25 декабря постановил выселить Долину из квартиры, также суд снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны.

Адвокат Лурье рассказала, какие вещи должны остаться в квартире Долиной

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика