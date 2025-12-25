Адвокат Долиной опровергла сообщения о выезде певицы из проданной квартиры

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Информация о том, что певица Ларина Долина уже съехала из проданной квартиры, является неверной. Об этом заявила адвокат артистки Мария Пухова.

Ранее СМИ писали, что Долина покинула спорную квартиру в столичных Хамовниках. По данным журналистов, автомобиль певицы подъехал к дому в 17:51, затем в дом вошел мужчина, назвав имя Долиной в домофон. Спустя время певица вышла из подъезда, села в автомобиль и уехала.

"Это какая-то дезинформация, и кто ее распространяет – это очень интересный вопрос", – приводит слова Пуховой RT.

В свою очередь, адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко отметила, что они потребуют, чтобы Долина съехала в течение одного дня.

"Я сегодня требование им отправлю, юридически я действую", – сказала она.

Долина стала жертвой мошенников и продала свою квартиру еще в 2024 году. Полученные с продажи деньги и другие финансы она перевела злоумышленникам. Суд назначил четверым обвиняемым наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 7 лет, а также оштрафовал их на суммы от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.

В рамках гражданского судопроизводства артистка оспорила сделку по продаже недвижимости. Изначально суд оставил право собственности на квартиру за певицей, что вызвало негативную реакцию общественности.

Позже в Верховный суд поступила жалоба. Высшая судебная инстанция пересмотрела дело и признала право собственности квартиры за покупательницей.

Мосгорсуд 25 декабря постановил выселить Долину из квартиры, также суд снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны.

