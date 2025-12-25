Форма поиска по сайту

25 декабря, 19:17

Шоу-бизнес
РИА Новости: Долина выехала из квартиры в Хамовниках

Право пользования прекратить: Лариса Долина окончательно лишилась квартиры в Хамовниках

Мосгорсуд обязал Ларису Долину покинуть квартиру в Хамовниках, за которую она боролась с покупательницей Полиной Лурье. Подробнее – в материале Москвы 24.

До 13 января

Фото: телеграм-канал Mash

25 декабря Мосгорсуд удовлетворил иск Полины Лурье о выселении певицы Ларисы Долиной из спорной квартиры в столичных Хамовниках. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Право пользования помещением прекращено и для членов семьи певицы – дочери и внучки. Звезда должна съехать в течение пяти рабочих дней, а в связи с праздничными выходными, сделать это необходимо до 13 января.

На заседании защита Долиной сообщила, что та не будет бороться за квартиру и готова съехать до 10 января. Кроме того, адвокат певицы назвала фейком распространившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что ее клиентка собирается взыскать с покупательницы квартиры, Полины Лурье, деньги за коммунальные услуги.

В свою очередь, защита Лурье попросила Долину поторопиться с выездом, потому что у Полины нет своего жилья, и пока она вынуждена жить вместе с детьми в квартире бывшего мужа. После этого корреспонденты СМИ, дежурившие возле дома в Хамовниках, сообщили, что артистка уже покинула жилье, уехав на автомобиле.

Скандал с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной начался в 2024 году. Тогда народная артистка сообщила, что стала жертвой мошенников. По ее словам, неизвестные повлияли на ее решение продать квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей, что она и сделала, а прибыль от сделки и другие средства перевела на "безопасный счет".

Затем певица обратилась в суд, потребовав признать сделку недействительной и вернуть ей квартиру. Суд встал на сторону артистки. При этом покупатель недвижимости – Полина Лурье – осталась и без жилья, и без средств.

После нескольких судебных заседаний и апелляций Верховный суд поставил точку в спорном вопросе. 16 декабря решения предыдущих инстанций были отменены и право собственности было оставлено за покупательницей.

Предлагаю тебе свой кров

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Скандал негативно отразился и на публичных появлениях Долиной. Например, певица завершила номер на концерте Григория Лепса 21 декабря под скудные аплодисменты, сообщил ряд СМИ. Выступление проходило в формате ТВ‑съемки: в финале Долина поздравила зрителей с наступающими праздниками и ушла за кулисы в почти полной тишине, отметили журналисты.

При этом сольный концерт певицы, который должен был состояться 4 января в Туле, вовсе отменили. СМИ сообщили, что не удалось реализовать около половины билетов, а позже продажи и вовсе закрыли.

"Концерт отменен в связи с нездоровым ажиотажем вокруг имени артистки", – отметил директор компании-организатора Владислав Серенко в разговоре с журналистами.

При этом, несмотря на хейт от общественности, артистку поддержали некоторые ее коллеги. Например, актриса и телеведущая Вера Сотникова в своем блоге заявила о готовности приютить Долину.

"Лариса, если что, приезжай ко мне! У меня красивый дом, небольшой, но мы поместимся! Я реально предлагаю тебе свой кров", – обратилась Сотникова к Долиной.

Она добавила, что иногда нужна помощь, поддержка и предложение от всего сердца.

