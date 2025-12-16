В Госдуме встретили аплодисментами решение Верховного суда по делу Долиной

Фото: Москва 24/Анна Селина

Решение Верховного суда по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной встретили аплодисментами в Госдуме, рассказал ТАСС глава комитета ГД по труду соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий отметил, что итоговая часть заседания совпала по времени с круглым столом, в котором приняли участие депутаты разных фракций, риелторы, чиновники и пострадавшие покупатели. На мероприятии обсуждались проблемы сделок с недвижимостью.

Нилов подчеркнул, что приветствует решение суда, а также назвал его ожидаемым. По его словам, законодатели должны предложить дополнительные механизмы защиты добросовестных покупателей жилья.

"Я считаю, что надо править Гражданский кодекс РФ для того, чтобы переход права собственности (в случае расторжения сделок. – Прим. ред.) в обязательном порядке происходил только тогда, когда вернулись в полном объеме денежные средства", – добавил депутат.

Кроме того, у продавца и покупателя должна быть возможность проведения видеофиксации сделки и проверки на детекторе лжи, заключил Нилов.

Долина стала жертвой мошенников, которые уговорили ее продать квартиру, в августе 2024 года. Злоумышленники убедили ее перевести вырученные средства и другие деньги на некий "безопасный счет".

Расследование дела, возбужденного по статье о мошенничестве, было завершено в июле 2025-го. Сумма общего ущерба превысила 317,6 миллиона рублей.

Суд приговорил фигурантов дела Андрея Основу к 4 годам тюрьмы, а Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Анжелу Цырульникову – к 7 годам лишения свободы. Последняя также должна выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей, а остальные фигуранты – по 900 тысяч рублей.

При этом Долина смогла оспорить сделку о продаже квартиры в суде, право собственности было сохранено за певицей. После этого на нее обрушилась волна хейта.

Также было установлено, что покупательница квартиры Полина Лурье заплатила за Долину налог на имущество физлиц в размере более 100 тысяч рублей.

Вместе с тем Лурье отказалась от мирового соглашения в споре за недвижимость. В ответ Долина пообещала, что вернет ей деньги за квартиру.

В результате пересмотра дела Верховный суд РФ признал право собственности на квартиру за Лурье по ее жалобе. Инстанция отменила предыдущее постановление по спору и постановила, что Долина должна покинуть спорную квартиру. В противном случае Мосгорсуд рассмотрит иск о ее принудительном выселении, который был направлен в апелляционную инстанцию.

