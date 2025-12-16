Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 21:00

Политика

В Госдуме встретили аплодисментами решение Верховного суда по делу Долиной

Фото: Москва 24/Анна Селина

Решение Верховного суда по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной встретили аплодисментами в Госдуме, рассказал ТАСС глава комитета ГД по труду соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий отметил, что итоговая часть заседания совпала по времени с круглым столом, в котором приняли участие депутаты разных фракций, риелторы, чиновники и пострадавшие покупатели. На мероприятии обсуждались проблемы сделок с недвижимостью.

Нилов подчеркнул, что приветствует решение суда, а также назвал его ожидаемым. По его словам, законодатели должны предложить дополнительные механизмы защиты добросовестных покупателей жилья.

"Я считаю, что надо править Гражданский кодекс РФ для того, чтобы переход права собственности (в случае расторжения сделок. – Прим. ред.) в обязательном порядке происходил только тогда, когда вернулись в полном объеме денежные средства", – добавил депутат.

Кроме того, у продавца и покупателя должна быть возможность проведения видеофиксации сделки и проверки на детекторе лжи, заключил Нилов.

Долина стала жертвой мошенников, которые уговорили ее продать квартиру, в августе 2024 года. Злоумышленники убедили ее перевести вырученные средства и другие деньги на некий "безопасный счет".

Расследование дела, возбужденного по статье о мошенничестве, было завершено в июле 2025-го. Сумма общего ущерба превысила 317,6 миллиона рублей.

Суд приговорил фигурантов дела Андрея Основу к 4 годам тюрьмы, а Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Анжелу Цырульникову – к 7 годам лишения свободы. Последняя также должна выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей, а остальные фигуранты – по 900 тысяч рублей.

При этом Долина смогла оспорить сделку о продаже квартиры в суде, право собственности было сохранено за певицей. После этого на нее обрушилась волна хейта.

Также было установлено, что покупательница квартиры Полина Лурье заплатила за Долину налог на имущество физлиц в размере более 100 тысяч рублей.

Вместе с тем Лурье отказалась от мирового соглашения в споре за недвижимость. В ответ Долина пообещала, что вернет ей деньги за квартиру.

В результате пересмотра дела Верховный суд РФ признал право собственности на квартиру за Лурье по ее жалобе. Инстанция отменила предыдущее постановление по спору и постановила, что Долина должна покинуть спорную квартиру. В противном случае Мосгорсуд рассмотрит иск о ее принудительном выселении, который был направлен в апелляционную инстанцию.

Читайте также


судыполитикашоу-бизнес

Главное

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика