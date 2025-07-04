Завершено расследование дела об афере в отношении Долиной

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Завершено расследование мошенничества с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

В результате к уголовной ответственности были привлечены Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основ и Надежда Цырульникова. Им предъявлено обвинение.

По данным прокуратуры, фигуранты действовали в составе организованной группы и согласованно с другими неустановленными лицами. Они в период с 2 апреля по 12 июля прошлого года обманным путем похитили у потерпевшей сумму в размере 175 120 000 рублей, причинив ей ущерб в особо крупном размере. Также они лишили певицу права на квартиру в Ксеньинском переулке, стоимость которой составляет более 138 миллионов рублей.

Ведомство уточнило, что общий ущерб достиг свыше чем 317,6 миллиона рублей.

Кроме того, Цырульникова обвиняется в совершении аналогичных преступлений в Москве.

Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Злоумышленники заявили артистке, что ее квартирой якобы заинтересовались мошенники. В результате та продала свое имущество, а все деньги перевела на "безопасный счет". Певица потом выслала аферистам и другие деньги.

Долина подала в суд на покупательницу своей квартиры Полину Лурье. В итоге артистке вернули недвижимость.

