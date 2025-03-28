Юрист Хаминский: Долина должна будет вернуть Лурье 112 миллионов рублей

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Советская и российская эстрадная певица Лариса Долина должна будет вернуть 112 миллионов рублей Полине Лурье, купившей ее квартиру, если решение суда, согласно которому жилье было возвращено в собственность артистки, останется без изменений. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости юрист Александр Хаминский.

28 марта Хамовнический суд Москвы вернул недвижимость Долиной, которую она продала под влиянием мошенников, и отказался удовлетворять иск Лурье о выселении исполнительницы из квартиры.

Правозащитник, в свою очередь, объяснял, что адвокаты Долиной указывали в качестве довода на несоответствие стоимости жилья ее рыночным реалиям. Сторона защиты певицы отметила, что Лурье купила квартиру за 114 миллионов рублей, однако похожая недвижимость в том же доме продавалась за 190 миллионов рублей. Однако Хаминский считает, что простое сравнение цен не может быть безоговорочным подтверждением нерыночности сделки.

Инцидент с участием Долиной произошел в августе 2024 года. Злоумышленники заявили артистке, что ее квартирой в Москве якобы заинтересовались мошенники. В результате та продала свое имущество, а все деньги перевела на "безопасный счет".

Спустя время появилась информация, что Долина высылала аферистам и другие деньги. В результате общая сумма ущерба составила более 200 миллионов рублей.

По факту произошедшего суд заключил под стражу курьера Анжелу Цырульникову и арестовал еще одного участника мошеннической схемы.

Также были задержаны двое мужчин – житель Йошкар-Олы и житель Татарстана. 24 марта всем четверым суд продлил арест.

