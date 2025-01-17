Суд удовлетворил иск в интересах Долиной о взыскании с ответчиков 69 млн рублей

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Суд удостоверил иск прокурора в интересах певицы Ларисы Долиной о взыскании с ответчиков 69 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"После вступления решения суда в законную силу с ответчиков, двое из которых привлечены в качестве обвиняемых по уголовному делу, будут взысканы неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами на общую сумму более 69 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Мошенники обманули Долину в августе 2024 года. Они убедили артистку в том, что ее недвижимостью в Москве якобы заинтересовались злоумышленники. В итоге артистка продала жилье, а деньги перевела на "безопасный счет". Позже стало известно, что певица отправляла мошенникам и другие средства, в результате чего сумма ущерба составила более 200 миллионов рублей.

Суд заключил под стражу женщину-курьера Анжелу Цырульникову, которая, по версии СК, забрала у Долиной часть денег и перевела аферистам. В рамках расследования также задержали еще двух мужчин – жителя Йошкар-Олы и жителя Татарстана. Позже был задержан еще один участник мошенничества, суд отправил его под стражу.