Житель Йошкар-Олы задержан по делу о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной

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По делу о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной задержан 43-летний житель Йошкар-Олы, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что мужчина, выполняя отведенную ему роль в мошенничестве, приобретал средства связи и сим-карты для коммуникации между членами организованной группы, использовал Интернет в целях общения между соучастниками, сообщал им данные о подконтрольных ему банковских картах, на которые получал похищенные денежные средства, а после этого обналичивал их и передавал соучастникам.

Так, 8 июля 2024 года задержанный, получив на подконтрольный ему банковский счет от певицы денежные средства в размере более 3,1 миллиона рублей, обналичил их, а затем распределил между собой и соучастниками.

Правоохранители предъявили ему обвинение по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере". При этом, как подчеркнули в ведомстве, задержанный признал свою вину, указав, что действовал за денежное вознаграждение.

Вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу будет рассмотрен в ближайшее время при участии суда и прокурора.

О том, что Долина стала жертвой мошенников, стало известно в августе 2024 года. Злоумышленники убедили певицу в том, что якобы ее квартирой в Ксеньевском переулке заинтересовались преступники. В результате Долина продала эту недвижимость, а полученные по итогам сделки деньги перевела на "безопасный счет".

Спустя время выяснилось, что она переводила аферистам и другие средства. В результате общая сумма ущерба превысила 200 миллионов рублей.

Во время расследования была арестована курьер Анжела Цырульникова. По версии следствия, именно она забирала у Долиной часть денег и переводила злоумышленникам. Сама женщина-курьер утверждала, что не знала о преступной схеме.

Долина направила в суд иск с требованием о возвращении квартиры, но жительница Москвы, ставшая хозяйкой этой недвижимости, подала к певице встречный иск.