Арестованная по делу о квартире Долиной заявила, что ее использовали втемную

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Женщина-курьер, арестованная в рамках уголовного дела о мошенничестве в крупном размере, совершенном в отношении Ларисы Долиной, заявила, что ее использовали втемную, сообщается в телеграм-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.

Курьер подтвердила, что забрала у артистки пакет с деньгами, но утверждает, что не знала, что разговаривает с мошенниками.

"Поступил звонок, у меня никакого не было подозрения, что это могло против меня быть спровоцировано. <...> Мне объяснили, что я персона известная, что какие-то сведения обо мне нехорошие куда-то ушли, они как бы оказывают мне защиту и охрану. <...> Они обо мне много знали, о моих детях <...> О том, что это мошенники, что я в какой-то махинации участвую – у меня не было подозрения", – сказала курьер.

По словам фигурантки дела, ей позвонила женщина, которая представилась работником органов и предложила встретиться с известным человеком, чтобы забрать у нее сумку.

В итоге она встретилась с Долиной. Женщины поздоровались, после чего артистка передала ей большой пакет, сказав, что он очень тяжелый.

Ранее СМИ писали, что курьер Анжела Цырульникова, арестованная по подозрению в мошенничестве с квартирой Долиной, фигурирует в другом деле, связанном с кражей денежных средств.

В июле 2024 года мошенники представились сотрудниками ФСБ и через мессенджер убедили 60-летнюю женщину прислать им 2,7 миллиона рублей. В этой преступной схеме принимала участие Цырульникова, говорилось в сообщении.

Следствие считает, что курьер забирала у Долиной часть денег и переводила их мошенникам. Последние представлялись сотрудниками правоохранительных органов и заставили певицу продать свою квартиру, а также передать им все сбережения и полученные с продажи средства для перевода на "безопасные счета".

В результате Долина понесла ущерб на свыше 200 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, а на жилое помещение артистки наложен арест.

