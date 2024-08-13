Адвокат Добровинский заявил, что готов помочь Долиной в ситуации с квартирой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Певица Лариса Долина может лишиться своих денег от проданной с подачи мошенников квартиры в столице, если аферистов не удастся установить. Об этом Москве 24 рассказал адвокат Александр Добровинский.

Ранее народная артистка РФ Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников. Певица рассказала, что подверглась "изощренным и спланированным" мошенническим действиям, а по данному факту возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, "спецслужбы" убедили Долину продать квартиру, после чего она перевела вырученные 112 миллионов рублей на "безопасный счет". При этом в процессе мошенники якобы выманили у нее еще 68 миллионов. Утром 13 августа новые хозяева пришли в квартиру, но их не пустила охрана ЖК. По данным источников, никто из участников сделки не подозревал, что это обман.

Добровинский пояснил, что оспаривать какую-либо сделку можно с человеком или организацией, с которыми есть диалог в рамках гражданского процесса. То есть, сделать подобное с аферистами невозможно, подчеркнул эксперт.

"Этот вопрос можно решить только в уголовном процессе, если их найдут, шайку разоблачат и будут выяснены все обстоятельства", – объяснил Добровинский.



Александр Добровинский адвокат В рамках уголовного дела человек (в данном случае – Долина), может подать гражданский иск и предъявить все требования по возмещению ущерба, возврату квартиры и так далее.

При этом Добровинский подчеркнул: если покупатели не связаны с мошенниками, они тоже могут быть пострадавшей стороной.

"Человек видит, что продается квартира, риелтор все гарантирует, документы в порядке – он в чем тогда виноват? Он заплатил деньги. И забирать у него сегодня эту квартиру – тоже как-то непонятно. Тогда он потеряет деньги", – указал эксперт.

В то же время если мошенников по тем или иным причинам не установят, разбирательство усложнится, обратил внимание Добровинский.

"Надо ждать развития событий: что покажет следствие, будут ли аферисты найдены и так далее. К сожалению, это так", – отметил адвокат.



Александр Добровинский адвокат Предположим, ко мне обратится уважаемая госпожа Долина – я с большим удовольствием ей помогу.

Ранее мошенники подобным образом обманули 85-летнего пенсионера, которого вынудили продать квартиру на севере Москвы и машину, после чего он отдал аферистам 9,7 миллиона рублей. По данным столичной прокуратуры, лжеследователь названивал мужчине целый месяц по шесть–восемь раз в день, убеждая, что с его счета пытаются снять деньги, а квартиру хотят похитить.