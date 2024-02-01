Мошенники заставили пожилого москвича продать квартиру, машину и отдать им 9,7 млн руб

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Мошенники обманули 85-летнего пенсионера, заставив его продать квартиру на севере Москвы и машину, а затем отдать злоумышленникам полученные от продажи деньги. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Пострадавший заявил, что лжеследователь звонил ему в течение месяца, от 6 до 8 раз в день. Мошенник сообщил мужчине, что кто-то пытается снять с его счета деньги, а квартиру пенсионера на Авангардной улице в Головинском районе города якобы тоже пытаются похитить.



Злоумышленники предложили ему зачислить сбережения на резервный счет, а квартиру "формально" продать якобы для смены кадастрового номера. Пенсионер со своей женой выписались из квартиры, а затем продали ее за 9 миллионов рублей. Далее они передали всю сумму курьеру.

"На этом мошенники не остановились и обманом уговорили мужчину продать автомобиль, что бы никто не смог его похитить", – уточнили в прокуратуре.

Иномарка была продана за 500 тысяч рублей. Пенсионер добавил к этой сумме еще 200 тысяч рублей, которые остались от продажи недвижимости, и также отдал всю сумму курьеру.

Потом злоумышленники попросили их на некоторое время уехать из квартиры и оставить ключи под ковриком, якобы для установки там видеокамер для поимки "злодеев".

"Сотрудники правоохранительных органов никакие процессуальные действия по телефону не проводят, а также никогда не предлагают гражданам принять участие в мероприятиях, связанных с продажей имущества, снятием и переводом денежных средств, а также передачей их курьерам", – напомнили в пресс-службе ведомства.

Ранее в аналогичную ситуацию попала 75-летняя жительница Москвы. Ее испугали якобы оформленным на нее кредитом на 1 миллион рублей, а затем второй мошенник предложил также продать квартиру для спасения жилья. Полученные от продажи 10 миллионов рублей она перевела злоумышленникам, а общий ущерб пострадавшей составил 15 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что аферисты обманули 68-летнюю москвичку и завладели ее трехкомнатной квартирой на юго-западе города и деньгами, полученными от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается в 10 миллионов рублей.





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