Журова обвинила главу МИД Чехии в сексизме из-за слов о российских хоккеистках

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Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала слова министра иностранных дел Чехии Петра Мацинки о российских хоккеистках проявлением сексизма и национализма, передает РИА Новости.

Ранее Мацинка в эфире CNN Prima News заявил, что считает хоккей мужским видом спорта. Обсуждая возможное участие российской сборной в юниорском чемпионате мира в Остраве, он назвал российских спортсменок "мужеподобными" и заявил, что турнир пройдет без них.

Журова обратила внимание на то, что подобные высказывания в адрес чешских спортсменок, по ее мнению, вызвали бы возмущение в местной прессе. Она также указала на избирательное отношение к подобным оценкам в зависимости от национальности женщин.

"Национализм настоящий, истинный. Одна раса у нас считается мужеподобной, видимо, в его понимании, а его девушки – нет. Каждый день в Европе что-то новенькое. Теперь уже в Чехии", – сказала депутат.

Высказывание Мацинки также раскритиковали чешские хоккеисты, выступающие в Национальной хоккейной лиге, в том числе Адам Клапка, Мартин Нечас и Лукаш Достал.

Ранее Международная федерация хоккея разослала участникам молодежного чемпионата мира 2027 года обновленное расписание, где место сборной Норвегии заняла команда России.

По процедуре реализации россияне, пропустившие предыдущие розыгрыши, получат 10-ю позицию в рейтинге турнира, а норвежцы опустятся в группу А первого дивизиона. Согласно новому графику, молодежная сборная Швейцарии сыграет с Россией 27 декабря 2026 года.