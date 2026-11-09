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09 ноября, 16:07

Общество

В Москве ко Всемирному дню сирот исполнили мечту участницы проекта "Давай дружить!"

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В Москве ко Всемирному дню сирот исполнили мечту участницы социального проекта "Давай дружить!" 16-летней школьницы из Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Девушка посетила флагманский центр Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского и подстанцию скорой помощи. Там она приняла участие в мастер-классе по сердечно-легочной реанимации и эндоскопии. Она пообщалась с врачами и фельдшерами, узнала о специфике их деятельности и увидела современное оборудование и технологии, которые помогают спасать жизни.

"Для нас важно, чтобы каждый ребенок, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, чувствовал поддержку взрослых, верил в свои силы и смелее смотрел в будущее", – сказала Ракова.

По ее словам, проект помогает детям-сиротам и ребятам в непростом положении исполнять мечты, находить друзей и наставников, знакомиться с разными профессиями. За 6 лет существования проекта сбылось более 300 детских желаний.

Девушка родилась в ЛНР и стала сиротой в ноябре прошлого года. Ее определили в один из столичных центров содействия семейному воспитанию. В настоящее время она учится в девятом классе, активно участвует в жизни центра, любит читать и выращивать кактусы.

Медицина занимает особое место в ее увлечениях: девочка давно хотела узнать, как проходят смены сотрудников скорой помощи, с какими ситуациями они сталкиваются и какие решения принимают, когда пациенту требуется экстренная помощь.

В рамках проекта ребята, мечтающие стать врачами, уже побывали в Московском многопрофильном научно-клиническом центре имени Боткина. Они познакомились с работой приемного отделения и реанимации, увидели хирургического робота и попробовали силы в оказании первой помощи.

Проект "Давай дружить!" действует в Москве с осени 2020 года. Он включает три ключевых направления: исполнение детских желаний, социальное наставничество и партнерскую программу для государственных и коммерческих организаций с поддержкой благотворительного фонда "Наставники детям".

Любой житель столицы или организация могут присоединиться к проекту, стать наставником или помочь реализовать мечту ребенка. На сайте проекта представлены анкеты детей с их пожеланиями. Чтобы принять участие, достаточно выбрать историю, на которую хочется откликнуться.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как Москва поддерживает детей-сирот и приемные семьи. В частности, в ноябре городская служба опеки запустит "Школу наставничества". Проект рассчитан на подростков, которым предстоит определиться с дальнейшим жизненным путем и которые нуждаются в поддержке значимого взрослого.

Отмечалось, что в рамках проекта психологи будут работать как с детьми, так и с потенциальными наставниками, помогать им лучше узнать друг друга, определить общие интересы и выстроить отношения.

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