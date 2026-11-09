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Молдавии следует подумать о "собственном нижнем белье" и учитывать свои экономические возможности при закупке энергоресурсов. Об этом секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил на пресс-подходе по итогам XIV Ежегодной встречи секретарей советов безопасности стран СНГ.

По мнению Шойгу, европейские цены на энергоносители не всегда соответствуют уровню жизни в странах, которые их приобретают.

"Я не беру ту же Молдавию, Украину. Если говорить о Молдавии – примеряя европейскую одежду, было бы неплохо подумать о собственном нижнем белье", – передает его слова ТАСС.

В октябре премьер-министр Молдавии Василе Тофан сообщил, что республика провела пробные закупки газа на Украине. Точную стоимость сделки он не раскрыл, отметив, что цена примерно на 10 евро за мегаватт-час отличается от биржевой.

По словам главы молдавского правительства, после тестовых закупок Кишинев намерен провести переговоры, чтобы добиться более выгодных условий поставок по сравнению с европейским рынком.

Ранее премьер-министр Василе Тофан сообщил о пробной закупке двух миллионов кубометров газа на Украине. По его словам, цена оказалась примерно на 10 евро за мегаватт-час ниже спотовой на европейском рынке, и Кишинев намерен добиваться более выгодных условий поставок. На данный момент Молдавия полностью отказалась от газа РФ.