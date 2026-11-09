Бассейн с крокодилами и Rolls-Royce обнаружили при обысках по делу о хищениях на Украине

Фото: ТАСС/Анна Марченко

На Украине расследуют хищение средств, выделенных на строительство защитных сооружений для подстанций. Во время обысков у фигурантов дела обнаружили дорогостоящую недвижимость и автомобили, в том числе Rolls-Royce, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание.

По данным журналистов, в домах подозреваемых были роскошные интерьеры с мраморными колоннами, крытый бассейн и террариум с живым крокодилом. При этом компания, получившая финансирование на возведение защитных сооружений, не располагала необходимыми специалистами и оборудованием.

Также СМИ сообщали, что с начала марта на защиту энергетических объектов направили 24,32 миллиарда гривен (около 529 миллионов долларов).

Ранее на Украине уже расследовали хищения в энергетической сфере. В ноябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в "Энергоатоме", у экс-министра энергетики Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича, который покинул страну до следственных действий. Тогда же стало известно, что фигуранты получали от контрагентов 10–15% стоимости контрактов.

В феврале 2026 года Галущенко задержали при попытке пересечь границу на поезде в рамках дела "Мидас", ему предъявили обвинение. В ноябре 2026 года НАБУ и САП завершили досудебное расследование, координатором схемы следствие считает Миндича, а активы структуры пытаются арестовать на Украине и за рубежом.