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04 ноября, 11:07

Политика

НАБУ завершило расследование по коррупционному делу "Мидас"

Фото: Getty Images/Sean Gallup

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили досудебное расследование по делу "Мидас" о высокоуровневой преступной организации в энергетическом секторе. В деле замешаны представители ближайшего окружения украинского лидера Владимира Зеленского, сообщило НАБУ в телеграм-канале.

По версии следствия, структура системно получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" и других госпредприятий. Участники схемы получали от контрагентов от 10 до 15% стоимости контрактов. Для легализации средств использовали отдельный офис, криптовалюту, ценные бумаги и зарубежный инвестиционный фонд. С 2020 по 2025 год через этот офис прошло свыше 111 миллионов долларов и 12 миллионов евро.

НАБУ также сообщило о шагах для ареста активов структуры на Украине и за рубежом.

О проведении операции "Мидас" НАБУ и САП объявили в ноябре прошлого года. Тогда речь шла о раскрытии крупной коррупционной схемы в энергетике. Следствие считает координатором друга Зеленского, бизнесмена Тимура Миндича.

Обыски провели в компании "Энергоатом" и у экс-министра энергетики Германа Галущенко, который на тот момент возглавлял министерство юстиции. У следствия было около 1 тысячи часов аудиозаписей.

Обнародование материалов дела привело к отставке нескольких министров, включая Галущенко, и увольнению главы офиса и друга Зеленского Андрея Ермака. Кроме того, оно временно парализовало работу парламента. Обвинения предъявили нескольким фигурантам, среди которых Галущенко и бывший вице-премьер Алексей Чернышов, которого украинские СМИ называют человеком из ближнего круга Зеленского.

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