НАБУ сообщило об угрозах оружием при обысках со стороны чиновника СБУ

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/nabu.gov.ua

Чиновник СБУ во время обыска, санкционированного Высшим антикоррупционным судом (ВАКС), пригрозил сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) огнестрельным оружием и не пустил их к месту проведения следственных действий. Об этом бюро сообщило в своем телеграм-канале.

По данным НАБУ, следственные действия проводились на основании постановления следственного судьи ВАКС. На место обысков прибыли бойцы спецназа СБУ.

В НАБУ подчеркнули, что такие обстоятельства недопустимы и мешают выполнению следственных действий.

Ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводили следственные действия в кабинете и по другим адресам, связанным с главой Национального банка Украины Андреем Пышным. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) не раскрыл, с каким именно делом связаны действия следователей.

