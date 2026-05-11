11 мая, 21:51

НАБУ и САП предъявили обвинение экс-главе офиса Зеленского Ермаку

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинение экс-главе офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрею Ермаку, сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-каналы ведомств.

Отмечается, что была раскрыта организованная группа, которая причастна к легализации 460 миллионов гривен (779 миллионов рублей. – Прим. Ред.). Ермак является одним из участников этой группы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Зеленский оказался в центре коррупционного скандала из-за новых компрометирующих материалов на его доверенных лиц. Были опубликованы записи разговоров, в которых есть доказательства масштабной коррупции во власти Украины. В них фигурируют близкий соратник Зеленского Тимур Миндич, Ермак и ряд министров.

Позже сообщалось, что НАБУ и САП проводят следственные действия в отношении Ермака. При этом депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале написал о том, что сейчас нет подтверждения тому, что экс-главе офиса Зеленского предъявят обвинения. По его словам, это может быть "просто обыск".

