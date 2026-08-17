Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 августа, 20:24 (обновлено 17.08.2026 20:58)

Происшествия

"Газель" загорелась на МКАД в районе Ленинградского шоссе

Видео: "Абзац"

Автомобиль "Газель" загорелся на внутренней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, движение автотранспорта на участке затруднено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным собеседника СМИ, на месте инцидента происходят взрывы газовых баллонов, которые находились в автомобиле. Информации о пострадавших не поступало.

Информацию о возгорании автомобиля на внутренней стороне 75-го километра МКАД (в районе съезда № 74) подтвердила пресс-служба столичного Дептранса. Там уточнили, что машины в этом районе едут по трем полосам из пяти.

На месте работают сотрудники оперативных служб. Водителям в Дептрансе порекомендовали выбирать для объезда Волоколамское шоссе.

До этого авария с участием трех машин случилась на внутренней стороне 58-го километра МКАД. Водитель Range Rover врезался в автомобиль Fiat, который остановился из-за технической неисправности, а после въехал в Toyota. В результате ДТП пострадал пассажир одной из иномарок.

Ранее четыре человека погибли в результате ДТП в Самойловском районе Саратовской области. Авария произошла у дома 29 на улице Победы в селе Полоцком. Мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением и съехал с дороги. В результате происшествия погибли три женщины и мужчина.

Читайте также


происшествияпожарДТПгород

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

Читать
закрыть

Как проголосовать дистанционно?

Голосовать онлайн можно без предварительной регистрации на выборы

Система ДЭГ прошла все публичные тестирования, выдержала нагрузки и попытки взлома

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика