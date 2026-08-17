17 августа, 20:24 (обновлено 17.08.2026 20:58)Происшествия
"Газель" загорелась на МКАД в районе Ленинградского шоссе
По данным собеседника СМИ, на месте инцидента происходят взрывы газовых баллонов, которые находились в автомобиле. Информации о пострадавших не поступало.
Информацию о возгорании автомобиля на внутренней стороне 75-го километра МКАД (в районе съезда № 74) подтвердила пресс-служба столичного Дептранса. Там уточнили, что машины в этом районе едут по трем полосам из пяти.
На месте работают сотрудники оперативных служб. Водителям в Дептрансе порекомендовали выбирать для объезда Волоколамское шоссе.
До этого авария с участием трех машин случилась на внутренней стороне 58-го километра МКАД. Водитель Range Rover врезался в автомобиль Fiat, который остановился из-за технической неисправности, а после въехал в Toyota. В результате ДТП пострадал пассажир одной из иномарок.
Ранее четыре человека погибли в результате ДТП в Самойловском районе Саратовской области. Авария произошла у дома 29 на улице Победы в селе Полоцком. Мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением и съехал с дороги. В результате происшествия погибли три женщины и мужчина.