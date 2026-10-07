Сборная России по футзалу проведет два товарищеских матча с Таджикистаном

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Сборная России по футзалу проведет два товарищеских матча с командой Таджикистана. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встречи пройдут в Душанбе 18 и 20 октября, обе начнутся в 17:00 по московскому времени. В расширенный состав российской сборной вошли 26 футболистов, на сами сборы будут вызваны 17 игроков. Подготовку к играм команда начнет 13 октября на базе в Красногорске.

Последний раз сборные России и Таджикистана встречались в 2022 году также в Душанбе. Тогда в первой игре победу одержали хозяева со счетом 10:7, во второй сильнее оказались российские спортсмены – 6:2.

Ранее сборная РФ по футболу вничью сыграла в товарищеском матче с командой Нигерии. Встреча завершилась со счетом 3:3. За российскую команду голы забили Лечи Садулаев, Матвей Кисляк и Алексей Миранчук. В составе нигерийцев отличились Келечи Ихеаначо, Питер Эдокпоро и Акор Адамс.