Женская сборная РФ по волейболу выступит на чемпионате мира в США

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Женская сборная России по волейболу примет участие в чемпионате мира 2027 года, который пройдет в США. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Право выступить на турнире российские волейболистки получили благодаря высокой позиции в мировом рейтинге Международной федерации волейбола – команда занимает 11-ю строчку.

Ранее Европейская конфедерация волейбола допустила российские мужские и женские сборные до участия в соревнованиях под своей эгидой. Это распространяется как на классический, так и пляжный волейбол. Ближайшим турниром, в котором смогут сыграть россияне, станет Лига наций следующего сезона.

В свою очередь, ВФВ сосредоточится на подготовке к квалификационному этапу Олимпийских игр 2028 года. Организация намерена продолжать сотрудничество с зарубежными партнерами.