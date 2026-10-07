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07 октября, 16:32

Происшествия

Задушивший жену во время БДСМ-игры сомелье из Красногорска не признал вину

Фото: depositphotos/merrydolla

Задушивший жену Дарью во время БДСМ-игры сомелье Владимир Глухов из Красногорска не признал вину, передает РЕН ТВ.

Отмечается, что вопрос о мере пресечения он оставил на усмотрение суда. В результате его оставили под стражей еще на полгода. Защита настаивала на смягчении меры, однако мать погибшей заявила, что сомелье не будет соблюдать домашний арест.

Кроме того, женщина требует от Глухова компенсацию морального вреда в размере 5 миллионов рублей. Она пояснила, что после гибели дочери горе не пережила ее бабушка – пенсионерка умерла.

Мать Дарьи рассказала, что неадекватное поведение зятя замечала давно. По ее словам, он обижался без повода, ругал жену за неправильно приготовленную еду и плохую уборку, распускал руки. Агрессия распространялась и на саму женщину – однажды под Новый год Глухову не понравилось, что теща заставляла его есть суп, чтобы он не напился слишком быстро.

Следствие установило, что 11 января 2026 года супруги решили провести ночь с элементами БДСМ в Москве. Мужчина надел на супругу металлические наручники, застегнул их за спиной, связал ноги веревкой и засунул в рот кляп.

После этого Глухов рукой начал закрывать жене нос, перекрывая доступ кислорода. Когда Дарья почувствовала себя плохо и упала на пол, мужчина вместо помощи вытащил из ее рта кляп, схватил подушку и перекрыл ей воздух, пока девушка не скончалась.

Также стало известно, что мужчина имел собственный БДСМ-клуб, закрытый после обыска в 2025 году. В соцсетях Глухов вел канал о пытках и унижениях, а также демонстрировал практики с веревками, иглами и ножами.

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