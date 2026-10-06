Жительнице Петербурга дали 4 года колонии за принуждение парня к оральному сексу

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В Санкт-Петербурге суд вынес приговор 41-летней местной жительнице. Ее признали виновной в насильственных действиях сексуального характера и вымогательстве, сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.

По ее словам, женщина принудила 21-летнего молодого человека к оральному сексу. При этом в случае отказа она обещала избить его – потерпевший получил не менее пяти ударов по телу, в том числе в паховую область, после чего был вынужден подчиниться.

"Пока Саша испытывал боль, подсудимая разделась, взяла Сашу за голову, направила голову туда, куда ей было нужно, и прижала. Дальше высказывала требования Саше подключить язык, заставляя делать языком то, что Shaman (Ярослав Дронов. – Прим. ред.) с Байкалом", – написала Лебедева.

Происходящее женщина снимала на мобильный телефон, чтобы в дальнейшем шантажировать жертву. Утверждалось, под предлогом распространения видео женщина требовала у потерпевшего 150 тысяч рублей. Молодой человек пояснил, что не хотел таких отношений, а видео является для него постыдным по религиозным убеждениям.

Сама подсудимая настаивала, что в течение месяца они состояли в романтических отношениях. По ее словам, конфликт возник после того, как она увидела в телефоне возлюбленного переписку с родственниками, где он называл ее лишь гарантией получения гражданства РФ и денег. Однако потом пара помирилась, а идея записи видео принадлежала парню. Побои якобы были частью игры в доминирование, все происходило по обоюдному согласию.

Суд, изучив доказательства, признал версию потерпевшего достоверной. Женщину приговорили к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее суд в Ставропольском крае арестовал на два месяца местную жительницу, которая продала мужчину в рабство за четыре коробки колбасы. Женщина действовала в составе организованной преступной группы. Пострадавшего насильно удерживали в частном доме и заставляли выполнять физическую работу, а затем продали.

