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07 октября, 16:40

Происшествия

Полицейские раскрыли кражу из ресторана на юге Москвы

Фото: MAX/"Петровка, 38"

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже из ресторана на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Выяснилось, что злоумышленник заметил сумку, оставленную без присмотра на барной стойке ресторана на Коломенском проезде в Нагатине-Садовниках. Он забрал ее, перешел в другое помещение, вытащил 75 тысяч рублей, а саму сумку бросил в заведении.

Личность подозреваемого установили быстро. Мужчину задержали по месту жительства на улице Федора Полетаева. Им оказался 34-летний приезжий из Ярославской области. Деньги он уже успел потратить. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража"). Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее росгвардейцы задержали мужчину, который ночью незаконно проник в закрытый супермаркет в Ленинском городском округе Подмосковья. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что нетрезвый злоумышленник повредил дверь запасного выхода и зашел внутрь. Там мужчина выпил бутылку алкоголя, взял со стеллажей шесть бутылок молока и пошел к выходу с похищенным товаром.

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