Мужчину задержали после кражи почти 5 кг шоколада из магазина в центре Москвы

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В Москве задержали подозреваемого в краже почти 5 килограммов шоколада из магазина в Таганском районе. Об этом говорится на сайте Главного управления МВД России по столице.

Мужчина под видом покупателя зашел в один из магазинов на улице Рогожский Вал и сложил в рюкзак 49 стограммовых плиток шоколада общим весом 4 килограмма 900 граммов.

После этого злоумышленник ушел, не заплатив. Обнаружив пропажу, сотрудник магазина обратился в полицию.

Личность подозреваемого установили, его задержали на Волгоградском проспекте. Им оказался 26-летний приезжий из Волгограда, который жил в съемной квартире.

Как рассказал мужчина, он похитил шоколад для личных нужд. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Подмосковье был задержан мужчина, который ночью незаконно проник в закрытый супермаркет в Ленинском городском округе. Магазин расположен на Ново-Молоковском бульваре.

Нетрезвый злоумышленник повредил дверь запасного выхода и зашел внутрь. Оказавшись в помещении, мужчина выпил бутылку алкоголя, взял со стеллажей 6 бутылок молока и пошел к выходу с похищенным товаром. Стражи порядка задержали его на улице рядом с торговым объектом.