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07 октября, 16:54

Наука

Выдающийся ученый-юрист Виктор Сальников скончался в возрасте 80 лет

Фото: herzen.spb.ru

Доктор юридических наук, профессор Военной ордена Жукова академии войск национальной гвардии РФ, генерал-лейтенант милиции в отставке Виктор Сальников ушел из жизни в возрасте 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена.

Ректор вуза Сергей Тарасов выразил соболезнования в связи со смертью ученого. Он назвал произошедшее невосполнимой для коллектива утратой и отметил, что Сальников был выдающимся человеком.

Тарасов добавил, что Сальников активно сотрудничал с университетом, участвовал в научных и образовательных проектах. Ректор подчеркнул, что память об ученом обязательно сохранится в истории образовательного учреждения.

Сальников являлся одним из родоначальников научного направления о правовой культуре и путях ее появления в советской и российской юриспруденции. Он автор и соавтор множества научных и учебно-методических работ. Его основными трудами стали:

  • "Межнациональный конфликт: понятие, динамика, механизм разрешения";
  • "Социалистическая правовая культура";
  • "Экономическая безопасность России: концепция – правовые основы – политика";
  • "Государственная идеология и язык закона".

Ученый был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Кроме того, у него были почетные звания "Заслуженный деятель науки Российской Федерации", "Почетный сотрудник МВД России" и "Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации".

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