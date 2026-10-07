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07 октября, 16:06

Наука

Корабль Crew Dragon с россиянином Федяевым отстыковался от МКС

Фото: roscosmos.ru

Корабль Crew Dragon, на борту которого находится российский космонавт Андрей Федяев, отстыковался от Международной космической станции и готовится к посадке на Землю. Это следует из трансляции NASA.

Корабль с экипажем Crew-12 успешно отстыковался в 08:05 по времени восточного побережья США, что соответствует 15:05 по московскому времени. В этот момент МКС находилась на высоте примерно 421 километр над северной частью Кубы.

Экипаж провел на МКС почти восемь месяцев, специалисты находились там с середины февраля.

2 октября к станции успешно пристыковался пилотируемый космический корабль Crew Dragon от компании SpaceX, на борту которого прибыла миссия Crew-13. В экипаж вошли российский космонавт Сергей Тетерятников, а также астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Делани. Кроме того, в состав миссии вошел представитель Канадского космического агентства Джошуа Кутрик.

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