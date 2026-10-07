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07 октября, 16:03

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Мурашко: ЗОЖ придерживаются 11,5% россиян

Мурашко назвал долю придерживающихся принципов ЗОЖ россиян

Фото: depositphotos/alinatroeva

Доля россиян, придерживающихся принципов здорового образа жизни (ЗОЖ), составляет 11,5%. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в приветствии участникам четвертого Международного конгресса "Ожирение и метаболические нарушения: осознанная перезагрузка?", передает ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день в РФ расширяется сеть центров здоровья, где проводится оценка факторов риска и формируются персональные рекомендации по питанию, физической активности и другим составляющим ЗОЖ.

Министр подчеркнул, что следует продолжать повышать приверженность населения к здоровому образу жизни, чтобы к 2030 году этот показатель увеличился в 1,5 раза.

Ранее главный внештатный детский специалист хирург министерства здравоохранения РФ, директор Научно-исследовательского клинического института педиатрии и детской хирургии имени академика Вельтищева Дмитрий Морозов заявил, что молодежь в России стала реже курить и употреблять спиртные напитки. Ключевую роль в формировании здорового образа жизни ребенка играет семья.

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