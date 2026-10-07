Журналиста из Челябинска осудили на 3 года за вымогательство денег у бизнесмена

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Центральный районный суд Челябинска вынес приговор журналисту Сергею Шумакову, обвиняемому в вымогательстве денег у бизнесмена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр прокуратуры региона.

По версии следствия, Шумаков вместе с сообщником требовал у предпринимателя Сергея Вайнштейна и его близких 300 тысяч рублей. Угрозой было распространение порочащих сведений в телеграм-канале. Деньги обвиняемый получил в феврале 2026 года через представителя бизнесмена.

Шумакова признали виновным в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере. Свою вину Шумаков признал полностью. Ему назначено 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

По версии СМИ, соучастник преступления – Евгений Кротенко (признан в РФ иноагентом). Он находится в международном розыске, а уголовное дело против него выделено в отдельное производство. В правоохранительных органах региона отмечали, что ранее Кротенко публиковал на подконтрольных ресурсах недостоверную информацию, порочащую деятельность органов государственной власти.

Ранее в Чите полицейские задержали троих мужчин, подозреваемых в похищении местного жителя и вымогательстве у него 80 тысяч рублей. По данным полиции, злоумышленники привязали его скотчем к дереву и нанесли ему телесные повреждения, требуя деньги. Не получив их, мужчины оставили его в лесу и уехали.

