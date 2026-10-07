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07 октября, 16:03

Экономика

Стоимость фьючерса на золото опустилась ниже 4,1 тыс долларов за тройскую унцию

Фото: depositphotos/DmitryRukhlenko

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на бирже Comex в ходе торгов опустилась ниже отметки 4 100 долларов за тройскую унцию впервые с 3 августа 2026 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 15:30 по московскому времени золото дешевело на 2,12%, до 4 098,5 доллара за унцию. К 15:37 снижение замедлилось до 1,99%, а цена составила 4 103,8 доллара.

Накануне расчетный курс доллара поднялся выше 86 рублей. Это произошло впервые с 9 сентября текущего года.

Ранее стало известно, что российский Минфин увеличит покупки иностранной валюты и золота. Операции в рамках бюджетного правила планируются на сумму 279,42 миллиарда рублей. Ежедневный объем покупок составит около 12,7 миллиарда рублей, что в 5 раз больше сентябрьского объема.

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