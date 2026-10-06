Внебиржевой курс доллара поднялся выше 86 рублей впервые с 9 сентября

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Расчетный курс доллара, который служит ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 86 рублей. Это произошло впервые с 9 сентября, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

К 11:36 по московскому времени курс вырос на 44 копейки относительно предыдущего закрытия и достиг 86,02 рубля.

Как поясняется в материале, после приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года репрезентативным для рубля остается только курс юаня. Биржевые торги юанем проходят с 09:00 до 19:00. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через кросс-курс доллара к юаню на Форексе и юаня к рублю на Московской бирже.

Ранее стоимость доллара к мировым валютам и отдельно к евро обновила максимум с весны 2025 года. В частности, индекс американской валюты вырос на 0,46% и составил 101,92 пункта. Также в ходе торгов показатель достигал 102 пунктов. Курс евро к доллару снизился на 0,48%, достигнув 1,1276 доллара за евро.