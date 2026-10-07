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07 октября, 16:44

Общество

На Бали инфицированный комар оставил россиянке глубокую рану на ноге

Фото: телеграм-канал Baza

Глубокая рана осталась на ноге у российской туристки после укуса инфицированного комара на Бали. Об этом девушка рассказала в беседе с телеграм-каналом Baza.

20-летняя Альфинур после переезда из Татарстана во Вьетнам вместе с парнем отправилась путешествовать по Азии. Во время поездки на Бали девушку укусил комар, однако она не придала этому значения.

Позже место укуса начало воспаляться. Альфинур обратилась к врачам, которые вскрыли образовавшийся нарыв и промыли глубоко воспалившиеся ткани. Сейчас россиянке приходится регулярно ходить на перевязки. По словам девушки, после этой поездки на ноге у нее останется шрам на всю жизнь.

Некоторые туристы при столкновении с местными обитателями Бали действуют иначе. К примеру, 45-летний гражданин Непала Гаорап Рана, встретив паука в своей вилле, поджег лист бумаги в ванной, оставил огонь без присмотра и в результате полностью уничтожил жилье в районе Северная Кута.

Пламя подхватило сквозняком и из-за ветра вместе с жаркой погодой мгновенно переметнулось на соломенную крышу, охватив здание целиком. Пожарные успели локализовать возгорание и спасли соседние постройки, сам турист не пострадал.

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